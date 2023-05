3. Liga: Borussia Dortmund II feiert in Aue den Klassenerhalt

Eberwein kontert Besong

Die erste dicke Gelegenheit der Partie verbuchten die Hausherren in der 5. Minute. Dimitrij Nazarov beförderte eine flache Hereingabe aus kurzer Distanz neben das Dortmunder Tor. Danach wurde der BVB mutiger und kam durch einen Kopfball von Ted Tattermusch zur ersten guten Gelegenheit, die Martin Männel gerade noch entschärfen konnte (9.).

Es ging in der Folgezeit hin und her, allerdings ohne die ganze großen Chancen. Bis Aue in der 26. Minute einen perfekt ausgespielten Konter mit dem 1:0 durch Paul-Philipp Besong abschloss. Der BVB war um den Ausgleich bemüht und belohnte sich in der 39. Minute dafür. Michael Eberwein vollendete einen schön ausgespielten Angriff der Gäste nach Hacken-Vorkage von Tattermusch mit dem Ausgleichstreffer (39.).

Dortmund verspielt zwei Führungen

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Dortmund das Spiel gedreht. Aues Sam Schreck konnte eine scharfe Hereingabe von Tom Rothe vor dem einschussbereiten Eberwein nur noch ins eigene Tor lenken (47.). Wenige Minuten später hätte der BVB eigentlich das 3:1 nachlegen müssen, aber Justin Nijnmah entschied sich bei einem Konter für einen Alleingang, statt seine zwei mitgelaufenen Mitspieler in Szene zu setzen und traf nur einen Verteidiger (52.).

Stattdessen kam Aue zum Ausgleichstreffer durch den eingewechselten Borys Tashchy, der nach einer Ecke frei zum Schuss kam und das 2:2 erzielte (63.). Dortmund überstand die folgende Druckphase der Auer und ging dann selbst wieder in Führung. Justin Nijnmah traf in der 74. Minute gefühlvollen Lupfer über Männel hinweg zum 3:2. Aber erneut konnte der BVB die Führung nicht halten und kassierte den Ausgleichstreffer durch Besong (85.).

Lotka hält den Punkt fest

Aue erhöhte in den Schlussminuten noch einmal den Druck und Dortmund konterte. Nijnmah vergab in der 90. Minute eine gute Gelegenheit auf den Siegtreffer. Auf der anderen Seite hatte Maxi Thiel mit einem direkten Freistoß noch eine Großchance, die Marcel Lotka im BVB-Tor vereitelte (90.+3). Der Dortmunder Schlussmann hielt kurz darauf auch noch einmal gegen Antonio Jonjic. Am Ende rettete Dortmund den entscheidenden Punkt zum Klassenerhalt über die Zeit.