Auch nach der Führung des vermeintlichen Außenseiters tat sich der Gastgeber aus Braunschweig schwer. Verl schaffte es in den ersten 30 Minuten das Spielgeschehen vom eigenen Strafraum fern zu halten. Die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte hatten es dann in sich.

Chancen auf beiden Seiten

Zunächst verpasste Braunschweig mit einer Doppelchance den Ausgleich. Erst parierte Verls Keeper Robin Brüseke mit einem starken Reflex (29.). Nur vier Minuten später fälschte Aaron Berzel einen Schuss von Lion Lauberbach zur Ecke ab (33.).

Die Verler konnte sich in dieser Druckphase der Hausherren nur schwer befreien, kamen dann aber jedoch aus dem Nichts ihrerseits zu zwei großen Möglichkeiten. Baack setzte einen Kopfball nur knapp neben das Tor (35.), Viktor Sapina scheiterte nach einem starken Konter am stark reagierenden Torhüter Jasmin Fejzić (37.).

Verl drückt - Braunschweig trifft

Das Team von Guerino Capretti trat auch zu Beginn der 2. Halbzeit selbstbewusst auf, drückte auf den zweiten Treffer und feuerte einen Abschluss nach dem anderen ab. Das Tor fiel jedoch auf der anderen Seite. Nachdem Martin Kobylański nur den Pfosten traf, brachte Bryan Henning die Braunschweiger nach einer Stunde zurück in die Partie und glich zum 1:1 aus (59.).

Verl dominiert und scheitert am überragenden Fejzić

Der SC Verl zeigte sich nach dem unglücklichen Ausgleich nur wenig beeindruckt und verlagerte das Spiel schnell wieder in die gegnerische Hälfte. Nach 68 Minuten verpasste Mael Corboz nach einem katastrophalen Ballverlust von Torschütze Henning am eigenen Strafraum die erneute Führung.

Der Verler Kapitän scheiterte freistehend an Fejzić und dem Pfosten. Von Braunschweig kam auch in der Folge nicht viel. Verl investierte, ließ aber zu viele Hochkaräter liegen. Auch in der Schlussphase blieb Verl die klar bessere Mannschaft. Am Ende reichte es vor allem aufgrund einer ausbaufähigen Chancenverwertung nur zu einem Punkt in Braunschweig.

Am Samstag im Kellerduell gegen Hallescher FC

In der Tabelle springen die Verler auf den 15. Rang und überholen den MSV Duisburg. Am Samstag (05.02.2022, 14 Uhr) empfängt der SC Verl mit dem Hallerschen FC einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt.

Stand: 31.01.2022, 20:52