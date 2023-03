3. Liga: Verl verliert in Zwickau - Viktoria triumphiert in München

Zweiter Gegentreffer kurz vor der Pause

Die Chancenhoheit im ersten Durchgang hatte jedoch der FSV. Baumann scheiterte nach einem Sololauf noch an Thiede (25.), aber kurz vor der Halbzeit hatte dieser erneut das Nachsehen, als Yannic Voigt das 2:0 nachlegte (43.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der SC Verl die Kontrolle über das Spiel, bleib aber gegen nun tief stehende Gastgeber ohne Durchschlagskraft.

Das änderte sich auch nicht, als die Verler nach einem Foul an Joel Grodowski in der 83. Minute vom Elfmeterpunkt die Chance zum Anschlusstreffer bekamen. Brinkies parierte den Strafstoß von Mael Corboz und war für die Verler bis zum Abpfiff nicht zu überwinden. Spannend blieb es trotzdem, weil Davy Frick den Ball nach einer Verler Flanke in den Strafraum mit dem Hinterkopf noch ins eigene Tor lenkte (90.).

Viktoria Köln triumphiert bei 1860 München

Besser lief es bei Viktora Köln. Die Rheinländer feierten mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg beim TSV 1860 München den zweiten Auswärtssieg in Folge, mit dem sie sich im Tabellenmittelfeld gleichzeitig an Verl vorbeigeschoben haben.

In der Anfangsphase waren die Münchner das bessere Team und hatten durch Marcel Bär in der 11. Minute die Chance zur Führung. Doch angeführt von Marcel Risse kamen die Kölner so ab der 20. Minute immer besser ins Spiel und in der 41. Minute mit der ersten guten Chance durch David Philipp zur Führung.