Bouhaddouz vergibt Großchancen

In der Anfangsphase war der MSV die klar bessere Mannschaft und hätte in Führung gehen müssen, doch Torjäger Aziz Bouhaddouz vergab gleich drei Großchancen.

Bei einem Drehschuss aus 16 Metern (6.) traf der 35-Jährige zunächst den Pfosten. Nach einem Steilpass lief Bouhaddouz (11.) allein auf Tim Schreiber zu und scheiterte an Halles Keeper. Nur zwei Minuten später setzte der MSV-Routinier (13.) einen Kopfball nach einer Pusch-Flanke knapp neben den langen Pfosten.

Pusch und Fleckstein treffen für den MSV

Beim nächsten Angriff gingen die Meidericher mit einem Traumtor Führung, als Kolja Pusch (19.) den Ball aus 17 Metern ins linke Kreuzeck hämmerte. Doch Halle glich etwas glücklich mit seiner ersten guten Chance aus: Nach einem abgefälschten Distanzschuss von Jan Shcherbakovski sprang der Ball genau vor die Füße von Elias Huth (25.), der aus kurzer Distanz traf.

Nach der Pause kam der MSV mit neuem Schwung aus der Kabine und holte sich die Führung zurück. Nach einem Eckball von Pusch stand Tobias Fleckstein (59.) völlig frei am Fünf-Meter-Raum und köpfte aus wenigen Metern ein.

Duisburg blieb am Drücker, Pusch (71.) drosch den Ball nach einem klugen Querpass von John Yeboah aus fünf Metern über das Tor. In der Schlussphase verhinderte Halles Torhüter Schreiber mit einigen starken Paraden eine höhere Niederlage seines Teams.

Viktoria Köln chancenlos in Magdeburg

Viktoria Köln musste bei Tabellenführer 1. FC Magdeburg eine klare Niederlage einstecken. Köln unterlag mit 2:4 (1:3), hat als Tabellen-13. aber noch sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion.

Nach einem gescheiterten Klärungsversuch der Viktoria brachte Luca Schuler die Gastgeber bereits nach fünf Minuten in Führung. Wenig später erhöhte Magdeburg nach einem groben Kölner Schnitzer auf 2:0: Einen zu kurz geratenen Pass von Viktorias Moritz Fritz auf Torwart Moritz Nicolas eroberte Jason Cheka (13.) und schob locker ins leere Tor ein.

Sontheimer nutzt erste Kölner Chance

Nach einer scharfen Hereingabe von Baris Atik von der rechten Seite traf Magdeburgs Connor Krempicki ( 35.) zum 3:0. Köln nutzte immerhin seine erste gute Chance, als Patrick Sontheimer (42.) Magdeburgs Bittroff im Aufbau störte und die Kugel nach einem Dribbling ins untere rechte Eck setzte.

Nach der Halbzeitpause war Köln besser im Spiel, doch der FCM legte nach. Atik (71.) scheiterte im direkten Duell zunächst an Kölns Keeper Nicolas, traf aber im Nachschuss zum 4:1. Pech hatte Viktoria, als Luca Marseiler (76.) mit einem Kopfball-Aufsetzer nur die Latte traf. Kurz vor Schluss setzte Kölns Jeremias Lorch (89.) mit dem Treffer zum 2:4 den Schlusspunkt.

BVB II verliert Aufsteiger-Duell gegen Berlin

Borussia Dortmund II unterlag im Aufsteiger-Duell Viktoria Berlin 0:1 (0:0) und steht als Tabellenneunter weiter im gesicherten Mittelfeld.

In der ersten Halbzeit gab es keine nennenswerte Torraum-Szenen. Dortmund beherrschte zwar die Partie, fand aber keine Lücken in der gut gestaffelten Berliner Defensive. In der zweiten Hälfte fiel aus dem berühmten "Nichts" die Führung für Berlin: Soufian Benyamina (58.) erzielte von der Strafraumgrenze den Siegtreffer.