Die umkämpfte Partie spielte sich fortan vornehmlich im Mittelfeld ab - bis zur 33. Minute: Saarbrückens Sebastian Bösel schickte Nicklas Shipnoski mit einem langen Ball. Doch dessen Schuss aus knapp 13 Metern touchierte nur den Querbalken. Besser machte es vier Minuten später Gästestürmer Aygün Yildirim.

Verls Führung nach Fehler von Torwart Batz

Saarbrückens Keepers Daniel Batz kam aus dem Tor und leistete sich einen folgeschweren Fehlpass an der rechten Seite. Die Kugel landete direkt vor den Füßen von Yildirim, der schließlich Boné Uaferro tunnelte und den Ball dann zentral an der Sechzehnmeterlinie ins leere Tor einnetzte. So gingen die Verler in einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der der SC effektiver war, mit einer knappen Führung in die Pause.

Chance auf das zweite Tor, doch dann fällt das 1:1

Mit dem 1:0 im Rücken übernahmen die Gäste nach dem Wechsel zunächst die Spielkontrolle. Nur ein Schussversuch von Lukas Schleimer, den SCV-Keeper Robin Brüseke parieren konnte war die einzige echte Gefahr, die die Saarbrücker generieren konnten (53.). Die Ostwestfalen hatten den 1. FC ansonsten größtenteils unter Kontrolle und erspielten sich ihrerseits gefährliche Situationen, wie etwa durch Taz, der nach feiner Yildirim-Vorarbeit das 2:0 auf dem Fuß hatte, aber an Batz scheiterte (57.).

Video starten, abbrechen mit Escape 3. Liga - Rostock schießt Viktoria Köln aus dem Stadion. Sportschau. . 05:14 Min. . Verfügbar bis 24.10.2021. Das Erste.

Fast wie aus dem Nichts dann der Ausgleich. Sebastian Bösel setzte sich auf der rechten Seite durch, Anthony Barella nahm dessen Hereingabe volley aus knapp zehn Metern und netzte fulminant zum 1:1 ein (59.). Die Partie war nun wieder ausgeglichener, blieb aber intensiv und hochspannend.

Chance zum 2:1, doch dann fällt das 1:2

Viele Wechsel auf beiden Seiten sorgten dafür, dass wenige Torchancen herausgespielt wurden. Dich ab der 75. Minute kam wieder Schwung ins Spiel. Zunächst prüfte der eingewechselte Saarbrücker Kianz Froese mit einem schönen Schlenzer vom linken Strafraumeck Verls Torwart Brüseke, der den Schuss ebenso sehenswert parierte. Brüseke musste kurz darauf erneut eingreifen, als Sebastian Jacob aus kurzer Distanz den Ball nicht am Keeper vorbeispitzeln konnte (82.).

Statt des 2:1 für den 1. FC fiel kurz darauf das 1:2. Verls Routinier Zlatko Janjic hielt nach einer Taz-Ecke den Kopf an die richtige Stelle und netzte mit seinem fünften Saisontreffer zur erneuten SC-Führung ein. Saarbrücken blieb am Drücker, Verl lauerte auf Konter. Am Ende jubelten die Gäste aus Ostwestfalen.