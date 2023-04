Zweiter Pfostentreffer durch Young

Kurz nach dem Seitenwechsel war es erneut der Pfosten, der für Oldenburg rettete. Isaiah Young knallte den Ball in der 50. Minute nach Vorarbeit von Ennali aus 18 Metern mit einem Flachschuss ans Aluminium. Auf der anderen Seite versagten Rafael Brand frei vor Jakob Golz die Nerven, als der Oldenburger sich gegen den Abschluss und für ein Abspiel ins Nichts entschied (54.).

Das Spiel hatte nun ein deutlich höheres Tempo als im ersten Durchgang und es ging hin und her. Für RWE war es erneut Young, der sich mit einem starken Solo in den Strafraum durchtankte, dann aber beim Abschluss geblockt wurde (57.). Ennalis Schuss aus der zweiten Reihe stellte ebenso keine Schwierigkeit für Dornebusch dar (68.) wie Thomas Eisfelds Versuch (69.).

Müsel verhindert spätes Gegentor

Wesentlich gefährlicher wurde es vor dem Essener Tor beim Schuss von Hasenhüttl, den Golz stark parieren konnte (70.). RWE erhöhte in der Schlussphase noch einmal den Druck, wurde aber auch immer wieder mit gefährlichen Kontern der Oldenburger konfrontiert. Mit einem dieser Konter ergab sich die Riesenchance für Manfred Starke, doch der eingewechselte Torben Müsel klärte stark in höchster Not (88.). So blieb es beim 0:0.

Quelle: bh