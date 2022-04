Erste Verler Chance nach 35 Sekunden

Bei Verl, das zuletzt im Halbfinale des Westfalenpokals an Regionalliga-Spitzenreiter Preußen Münster (0:3) gescheitert war, gab es im Vergleich zum letzten Liga-Spiel gegen den SC Freiburg II (3:1) zwei Änderungen an der Startelf: Leandro Putaro und Nico Ochojski wurden durch Cyrill Akono und Daniel Mikic ersetzt.

Bereits 35 Sekunden nach dem Anpfiff hatte Verl die erste hochkarätige Möglichkeit durch Akono (1.), der nach einem Pass von Julian Schwermann aus zwölf Metern an Osnabrücks Keeper Philipp Kühn scheiterte. Auch der VfL war direkt im Spiel, Aaron Opoku (4.) traf aus spitzem Winkel das Außennetz.

Berlinski bringt Verl in Führung, Traore gleicht aus

Etwas Glück hatte Verl, als Lukas Kunze (8.) an der Strafraumgrenze über den herausgeeilten SC-Keeper Niclas Thiede hinwegköpfte, der Ball aber knapp am linken Pfosten vorbeitrudelte. Auf der Gegenseite ging Verl mit der nächsten Chance in Führung: Nach einem Ballgewinn an der Mittellinie brachte Joel Grodowski die Kugel mit einer scharfen Hereingabe von der linken Seite in die Mitte, wo Berlinski (21.) aus kurzer Distanz in die untere linke Ecke traf.

Osnabrück kam wenig später zum Ausgleich. Nach einer eigentlich schon geklärten Szene schlug Florian Kleinhansl aus dem linken Halbraum einen langen Ball zum noch im Verler Strafraum postierten Traore (31.), der sich gegen Verls Christopher Lannert durchsetzte und das 1:1 erzielte.

Verl schlägt nach Ecke zu, Elfmeter-Tor für VfL

Nach der Halbzeitpause kam der VfL deutlich druckvoller aus der Kabine, doch die Verler Defensive stand gut gestaffelt und überstand diese Druckphase schadlos. Die erste nennenswerte Chance in der zweiten Hälfte resultierte aus einem Fehlpass von Verls Vinko Sapina in den Lauf von Osnabrücks Emeka Oduah. Der 19-Jährige lief alleine auf SC-Torwart Thiede zu, rutschte dann aber aus.

Die Ostwestfalen zeigten sich unbeeindruckt und holten sich die Führung zurück: Nach einer Ecke von Lannert legte der eingewechselte Lukas Petkov per Kopf ab auf Berzel (67.), der den Ball unter die Latte hämmerte. Die Führung hielt allerdings nur sechs Minuten.

Schiedsrichter Max Murda entschied nach einem Zweikampf zwischen Osnabrücks Marc Heider und Sapina auf Foulelfmeter, den Klaas (73.) sicher verwandelte. Ein "Kann-, aber kein Muss-Elfmeter" , sagte Heider nach dem Spiel.

Haider schießt Osnabrück zum Sieg