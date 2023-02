Verl geht mit der ersten guten Chance in Führung

Nach knapp sieben Minuten legte Dominik Martinovic mit der Hacke für Pascal Sohm ab, dessen Schlenzer von der Strafraumkante auf die Latte klatschte - allerdings stand Sohm im Abseits. Auf der Gegenseite ging Verl mit seiner ersten guten Möglichkeit in Führung. Einen leicht abgefälschten Schuss von Verls Vinko Sapina aus 20 Metern ließ Mannheims Keeper Jan-Christoph Bartels nach vorne prallen, sodass Oliver Batista-Meier (12.) den Ball aus sechs Metern ins linke untere Eck köpfen konnte.

Nach einem Fehlpass von Verls Torhüter Niclas Thiede in die Füße von Mannheims Fridolin Wagner zog dieser von der Strafraumkante sofort ab, doch Thiede bügelte seinen Patzer wieder aus und lenkte den zu zentralen Schuss über die Latte. Anschließend gab es in der kampfbetonten Partie lange keine nennenswerten Tormöglichkeiten, die Mannschaften neutralisierten sich.

Kurz vor der Pause gelang Waldhof dann der Ausgleich. Nach einem Vorstoß über die rechte Seite passte Winkler von der Grundlinie flach zurück zum Elfmeterpunkt, wo der völlig frei stehende Martinovic (43.) die Kugel direkt nahm und rechts ins Tor setzte.

Mannheim macht nach der Pause viel Druck

In der zweiten Halbzeit war Mannheim von Beginn an dominant, Verl kam nur selten zu Entlastungsangriffen. Bei einer Kopie des Ausgleichs scheiterte Martinovic (47.) an Thiede, und auch bei einem Distanzschuss von Martinovic (52.) aus 25 Metern war Thiede zur Stelle.

In der 69. Minute landete eine Mannheimer Flanke aus dem Halbfeld bei Sohm im 16-Meter-Raum. Dieser nahm den Ball gut mit und gab einen Flachschuss aus sieben Metern ab, dieses Mal wehrte Thiede in höchster Not mit dem Fuß ab - die beste Chance in der zweiten Hälfte.

Auch in den letzten 20 Minuten rannte Waldhof immer wieder an, doch nun hatte Verl seine Defensive wieder besser im Griff und sicherte sich den verdienten Punkt.