Nur vier Punkte in der Rückrunde

Trotz eines zweimaligen Trainerwechsels blieb der KFC in den letzten zwölf Spielen ohne Sieg. In der Rückrundentabelle belegt Uerdingen, das in der Hinrunde zwischenzeitlich Tabellenführer war, mit vier Punkten den letzten Platz. Während viele Fans in der Hinrunde noch vom Durchmarsch aus der Oberliga in die 2. Bundesliga träumten, müssen sie den Blick nun auf das andere Ende der Tabelle richten.

Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist auf sieben Punkte geschmolzen. Trotz der sportlichen Entwicklung scheint das Vertrauen der Klubverantwortlichen in die Mannschaft groß zu sein - denn der KFC hat für den möglichen Fall eines Abstiegs keine Regionalliga-Lizenz beantragt. Dem Klub würde also der direkte Abstieg in die fünftklassige Oberliga drohen.

Weiteres Ponomarev-Engagement fraglich

Dem "kicker" sagte KFC-Geschäftsführer Frank Strüver, man habe die Frist zum Einreichen der Lizenzunterlagen bewusst verstreichen lassen. Dies sei ein Vertrauensbeweis für die Mannschaft. Allerdings könnte man die Maßnahme auch als Drohkulisse verstehen. In Krefeld ist man sich nicht mehr sicher, ob Investor und Klubboss Mikhail Ponomarev sich auch über die Saison hinaus im Klub engagieren wird.



Bereits vor der laufenden Spielzeit hatte Ponomarev für Aufsehen gesorgt. Wegen einer angeblich zu spät hinterlegten Finanzreserve drohte die Zulassung für die 3. Liga zu scheitern. Ponomarev kündigte trotzig an, sein Engagement im Falle einer Lizenz-Verweigerung "nicht mehr aufrecht erhalten" zu können - und wetterte gegen den DFB . Nachher stellte sich heraus, dass die Bank die Überweisung nicht fristgerecht ausgeführt hatte.

Grotenburg-Sanierung kostet Millionen

Nicht nur sportlich wäre ein Abstieg eine enormer Rückschlag für Verein und Stadt, sondern auch finanziell. In Krefeld soll die marode Krefelder Grotenburg mindestens drittligatauglich gemacht werden. Dies soll mehr als zehn Millionen Euro kosten. Sollte sich Ponomarev zurückziehen, würde die Stadt wohl die kompletten Kosten übernehmen müssen. Die Stadt möchte, dass der KFC und Ponomarev sich als Betreiber des Stadions an den Kosten beteiligen.

Momentan trägt Uerdingen seine Heimspiele im Stadion des MSV Duisburg aus, nächste Saison will man in der Arena des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf spielen. In Düsseldorf finden knapp 52.000 Besucher Platz, der KFC hat momentan einen Zuschauerschnitt von etwas mehr als 4.000. Spätestens bis 2020 soll die Sanierung der Grotenburg abgeschlossen sein. Sollte der KFC allerdings wirklich absteigen, würden wohl viele Pläne wieder in der Schublade verschwinden.

Stand: 05.04.2019, 11:03