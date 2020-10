Nach dem ersten Saisonsieg beim FSV Zwickau (2:1) am vergangenen Samstag hat der KFC Uerdingen erneut einen Rückschlag einstecken müssen. Gegen den SV Wehen Wiesbaden kassierten die Krefelder am Dienstagabend in Düsseldorf eine 0:4 (0:3)-Niederlage.

Der KFC erwischte keinen guten Start: Wehens Gianluca Korte flankte von der linken Seite auf Johannes Wurtz (12.), der die Gäste mit einem Kopfball ins linke untere Eck in Führung brachte. Nur wenige Minuten später musste Uerdingens Torjäger Osayamen Osawe nach einem Zweikampf verletzt ausgewechselt werden, für ihn kam Gustav Marcussen. Uerdingen kam nicht in die Zweikämpfe und konnte sich keine nennenswerten Chancen herausspielen.