In dem Duisburger Nachholspiel vom 23. Spieltag, das Anfang Februar nach heftigen Schneefällen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war, vertraute MSV -Trainer Pavel Dotchev derselben Formation wie zuletzt beim 2:1-Erfolg beim KFC Uerdingen.

Die Zebras störten zu Beginn früh und hatten ihre erste gute Chance durch Ahmet Engin (8.), der aus acht Metern an Saarbrückens Keeper Daniel Batz scheiterte. Auch bei einem Distanzschuss von Moritz Stoppelkamp (14.) war Batz zur Stelle. Nach dem starken Beginn des MSV verflachte die Partie etwas, bei beiden Teams fehlte in den Offensivaktionen die Präzision.

Doch wenige Sekunden vor der Halbzeitpause schlug Saarbrücken zu: Nach einem langen Ball in den Strafraum legte Nicklas Shipnoski auf Julian Günther-Schmidt (44.) ab, der aus etwa 13 Metern flach ins untere linke Eck traf.

MSV gleicht zunächst aus - Saarbrücken hocheffizient

Nach der Pause machte der MSV Druck und glich aus. Engin flankte von der rechten Seite auf Stoppelkamp (52.), der per Direktabnahme traf. Wenige Momente später hätte Federico Palacios-Martínez beinahe für den Doppelschlag gesorgt, doch FCS-Keeper Batz wehrte ab.