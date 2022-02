Janßen nahm nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg drei Änderungen an der Startelf vor: Für die gelbgesperrten Daniel Buballa und Kai Klefisch sowie Seok-ju Hong liefen Jamil Siebert, Niklas May und Marcel Risse auf.

Muntere Auftaktphase

Bereits in der Anfangsphase der Partie hatten beide Mannschaften jeweils eine Großchance. Zunächst legte Risse im FSV-Strafraum für Youssef Amyn (3.) ab, der mit einem Schuss auf das lange Eck am glänzend parierenden Zwickauer Keeper Johannes Brinkies scheiterte. Auf der Gegenseite verlor Kölns Christoph Greger den Ball im eigenen Strafraum. FSV-Stürmer Ronny König legte quer auf den völlig frei stehenden Dominic Baumann (4.), der rechts am Tor vorbei schoss.

In einer weitgehend ausgeglichenen Begegnung hatte Köln die nächste Chance durch Risse (18.), dessen Versuch aus 17 Metern am linken Pfosten vorbeistrich. Anschließend verflachte die Partie, die meisten Szenen spielten sich im Mittelfeld ab.

Immer wieder Risse

Nach der Pause nahm Risse (49.) aus 25 Metern Maß, doch der Ball flog über die Latte. Nach einer FSV-Ecke (54.) konnte Köln gerade noch vor der Linie klären - allerdings lag wohl eine Abseitsposition Zwickaus vor. In der 61. Minute legte Risse von der Grundlinie zurück in den Rückraum zu Simon Handle, dessen Schuss knapp über die Latte rauschte.

Bitter verlief der Abend für Kölns Luca Marseiler, der von Trainer Janßen knapp 20 Minuten nach seiner Einwechslung wieder ausgewechselt wurde - eine Verletzung lag nicht vor.

Tor nach einer Ecke - die es nicht hätte geben dürfen

In der Schlussphase machte Zwickau noch einmal Druck und erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer: Nach einer Ecke kam der Ball zu Lars Lokotsch, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Bitter für die Viktoria: Die Ecke hätte es eigentlich nicht geben dürfen, weil Lokotsch zuletzt am Ball war.