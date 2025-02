Trotz Überlegenheit: RWE gegen Haching nur remis

RWE drängte in der Schlussphase auf den Siegtreffer. In der 82. Minuten jubelten einige Fans bereits, der Kopfball von Ahmet Arslan ging jedoch nur ans Außennetz. In der Nachspielzeit fiel Müsel der Ball sechs Meter vor dem Tor vor die Füße, der Torschütze knallte den Ball aber über das Tor. So musste sich RWE am Ende mit dem Punkt begnügen.

Weiter geht es für RWE am kommenden Samstag (15.02.2025, 14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden. Unterhaching empfängt am Tag darauf den 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr).

