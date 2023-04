Pfosten rettet für RWE

Entsprechend selbstbewusst gingen die Rot-Weissen die Partie auch an, zeigten den Gästen mit harter Zweikampfführung gleich einmal ihre Devise für den Tag. Die erste Torgelegenheit hatte dennoch der Tabellenzweite: In der 12. Minute hatte Freiburgs Linksaußen Mika Baur zuviel Platz, konnte von der Strafraumgrenze einen Schlenzer ansetzen. Zum Glück für RWE landete der aber am Innenpfosten und sprang ins Feld zurück.

Die Freiburger dominierten die Partie anschließend, ließen die Essener mit ihrer perfekten Technik ganz ordentlich laufen. Ganz vorne blieben sie aber zu ungenau. Wie übrigens auch Thomas Eisfeld, der in der 28. Minute bei einem Essener Konter zhu unentschlossen wirkte. Zwölf Meter vor dem Tor hielt er auf halbrechter Position den Ball einfach zu lange. Als er endlich schießen wollte, war Freiburgs Philip Fahrner zur Stelle und klärte per Grätsche.

Engelmann nach Berlinskis Solo zum 1:0

Diese vergebene Chance wirkte wie ein Weckruf für die Gastgeber. Mit ihrer energischen Spielweise erkämpften sie sich zunehmend Spielanteile. Und konnten sich noch vor dem Pausenpfiff über die Führung freuen. Ron Berlinski wurde nach einem mutigen Dribbling von Jonny Makengo an der 16er-Kante gefoult - Simon Engelmann übernahm den fälligen Elfmeter. Der Torjäger scheiterte zunächst an Freiburgs Keeper, blieb aber wach und vollendete den Nachschuss zum 1:0 (43.).

Apropos Berlinski: Der wuselige Stürmer kam an diesem Nachmittag im Laufe des Spiels immer besser in Schwung. Und setzte in der 49. Minute mit seinem Treffer zum 2:0 seiner Leistung die Krone auf. Nach einem Doppelpass mit Meiko Sponsel fasste er sich aus 18 Metern ein Herz und setzte die Kugel sehenswert mit einem Schlenzer ins lange Eck.

Schlechter Rasen, gute Essener Laune

Im weiteren Verlauf der Partie kam den Essenern nun zunehmend das miese Wetter zu Hilfe. Der Rasen im Stadion wurde immer tiefer, immer rutschiger, die Spieler fanden kaum noch Halt. Kurzpassspiel war nicht mehr möglich, beide mussten sich auf lange Bälle in die Spitze verlagern. Dies blieb aus Freiburger Sicht brotlos, die robusten Essener hatten kaum mehr Mühe, die Angriffe des Gegners zu verteidigen. So blieb es beim verdient erkämpften Sieg der Essener.

Sieben Zähler Luft zu den Abstiegsrängen

Für RWE, das mit dem Sieg auf Rang 13 der Tabelle kletterte und nunmehr sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat, geht es am Ostersamstag mit einer Auswärtspartie weiter. Um 14 Uhr wird die Partie bei Dynamo Dresden angepfiffen.