MSV lässt Riesenchancen liegen

In der ersten Halbzeit waren die Duisburger die aktivere Mannschaft und ließen gute Chancen auf die Führung liegen. Die erste gute Gelegenheit hatte der MSV nach einem Konter im eigenen Stadion, bei dem Joshua Bitter (13.) aus halbrechter Position an Münchens Keeper Marco Hiller scheiterte.

In der Schlussphase der ersten Hälfte hatten die Zebras die Führung zwei Mal auf dem Fuß. Zunächst schoss Julian Hettwer (40.) nach einem langen Ball aus zehn Metern über das Tor. Dann erlief Hettwer (45.) einen misslungenen Rückpass in der Münchner Defensive und kam vor dem Tor frei zum Abschluss, traf aus spitzem Winkel aber nur das Außennetz.

Löwen nutzen ihre Chance eiskalt

Auch nach der Pause blieb Duisburg am Drücker, Kolja Pusch (60.) schoss knapp am Tor vorbei. Die mangelnde Chancenverwertung rächte sich anschließend. Münchens Albion Vrenezi marschierte mit Ball durch das Mittelfeld und legte am Strafraum links raus auf Joseph Boyamba (61.), der die Gäste mit einem Schuss ins lange Eck in Führung brachte.

Der MSV war weiter bemüht, musste in der 72. Minute aber erst einmal einen weiteren Nackenschlag einstecken: Bei einem Klärungsversuch lenkte Duisburgs Tobias Fleckstein (72.) den Ball ins eigene Tor.

Anschließend kämpften die Zebras sich zurück. Hettwer (77.) eroberte an der Mittellinie den Ball gegen Semi Belkahia, lief auf das Tor zu und ließ Münchens Torwart Hiller keine Chance. Nur drei Minuten später glich der MSV durch Alaa Bakir (80.) aus, der mit einem leicht abgefälschten Schuss aus elf Metern unten links ins Eck traf.

Zwei Elfmeter gegen RWE - Niederlage in Aue

Rot-Weiss Essen musste eine 1:2 (0:2)-Niederlage bei Erzgebirge Aue hinnehmen. Durch den Sieg zog Aue an Essen vorbei: Aue liegt mit 33 Zählern auf Rang 13, RWE mit 32 auf Platz 14 - mit acht Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

In der ersten Hälfte waren Chancen aus dem Spiel heraus auf beiden Seiten rar gesät. Aue nutzte zwei Elfmeter, um zwei Treffer zu erzielen. Nach einem Foul von Essens Clemens Fandrich an Dimitrij Nazarov verwandelte Nazarov (22.) sicher unten links, nach einem Handspiel von José-Enrique Ríos-Alonso erhöhte Nazarov (30.) per Strafstoß auf 2:0. RWE entwickelte in der Offensive zu wenig Durchschlagskraft.

Nach der Pause steigerte sich RWE - und kam per Traumtor zum Anschluss: Thomas Eisfeld (66.) zirkelte den Ball von der Strafraumkante in den linken Winkel. Essen blieb das bessere Team, zu einem weiteren Treffer reichte es aber nicht.

Last-Minute-Punkt für Viktoria Köln

Das derzeit beste NRW-Team, Viktoria Köln, erkämpfte sich in letzter Sekunde ein 1:1 (0:1) gegen den Tabellen-18. FSV Zwickau und schob sich mit 36 Punkten auf Rang neun vor.

Viktoria hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, fand gegen die FSV-Defensive aber keine Mittel und hatte keine nenneswerten Torgelegenheit. Auch von den Gästen war offensiv zunächst kaum etwas zu sehen - bis zur 30. Minute. Nach einem Steckpass von Yannik Möker rutschte Kölns Torwart Ben Voll der Ball nach einem Schuss von Yannic Voigt durch die Beine, doch Niklas May konnte noch auf der Linie klären.

In der Nachspielzeit ging Zwickau aber in Führung - mit einfachen Mitteln. Einen langen Ball legte Zwickaus Baumann mit dem Kopf auf Gomez (45.+1) ab, der die Kugel überlegt ins untere linke Eck schob. Auch in der zweiten Hälfte fand Köln kaum Lücken, warf in der Schlussphase aber noch einmal alles nach vorne und wurde belohnt. Mit der letzten Aktion der Partie köpfte Jamil Siebert (90.+4) nach einem Freistoß zum 1:1 ein.