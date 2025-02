3. Liga - Verler Siegesserie endet in Cottbus

Der zweite Durchgang begann erstmal ohne echte Höhepunkte. Verl hatte zwar leichte Feldvorteile, wirklich gefährlich wurde es aber nicht. Doch nach knapp einer Stunde dann die kalte Dusche für die Ostwestfalen: Wie schon beim letzten Heimspiel der Cottbuser traf Joker Maximilian Krauß. Tom Baack fälschte den Versuch unhaltbar für seinen eigenen Keeper ab.

Verler Ausgleich zählt nicht

Nur zwei Minuten später wäre fast das 2:0 gefallen. Erst scheiterte Copado an Verl-Schlussmann Schulze, anschließend verfehlte Timmy Thiele das Tor nur knapp. Auf der Gegenseite traf Taz zum vermeintlichen Ausgleich, doch das Tor wurde wegen Abseits nicht gegeben.

Verl gab sich hier aber keineswegs auf und nach 85 Minuten bot sich dem SC dann auch nochmal eine Gelegenheit. Eduard Probst versprang der Ball, sonst hätte der Joker frei auf das Tor zulaufen können. In der Nachspielzeit verpasste dann auch noch der eingewechselte Jonas Arweiler den Kasten nur um Zentimeter.

Nächster Gegner: Viktoria Köln

So blieb es letztlich bei der knappen Niederlage, durch die Verl in der Tabelle auf Rang sieben abrutschte. Als nächstes wartet nun am kommenden Samstag das Heimspiel gegen Viktoria Köln.