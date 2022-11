Nach der 0:2-Niederlage gegen Viktoria Köln änderte Dortmunds Trainer Christian Preußer seine Startelf auf einer Position: Göktan Gürpüz spielte im Mittelfeld für den gelbgesperrten Falko Michel. Dortmund machte von Beginn an das Spiel und kam zu seiner ersten Chance durch Justin Njinmah (6.), dessen Kopfball nach einer Flanke in den Armen von Aues Keeper Philipp Klewin landete.

Chancen für beide Teams - Aue erspielt Übergewicht

Nach der Anfangsphase kam Aue besser in die Partie, es gab Chancen auf beiden Seiten. In der 18. Minute hatte Paul-Philipp Besong nach einem Pass von Dimitrij Nazarov die erste Möglichkeit für Aue und schoss knapp am rechten Pfosten vorbei. Im direkten Dortmunder Gegenzug verfehlte Njinmah (19.) von der linken Seite das lange Eck nur um Millimeter.

Aue spielte anschließend sicherer und offensiver. Erst verpasste Tim Danhof (21.) die Führung für Aue, als er den Ball vom rechten Strafraumeck mit dem Außenrist haarscharf am langen Eck vorbeizirkelte. Dann setzte Nazarov (33.) den Ball von der Strafraumkante knapp über die Latte. Einen Distanzschuss von Nazarov (41.) parierte BVB-Torhüter Marcel Lotka mit etwas Mühe. Insgesamt fehlte beiden Mannschaften die Präzision beim Abschluss.

Schikora trifft kurz nach der Pause für Aue

In der zweiten Halbzeit legte Aue einen Blitzstart hin. Nach einem Fehlpass von Dortmunds Özkan in die Füße von Nazarov flankte dieser rechts in den Strafraum zu Ivan Knezevic, der den Ball mit Brust für den einlaufenden Marco Schikora (46.) ablegte. Dieser ließ Lotka mit einem strammen Schuss aus 16 Metern unter die Latte keine Chance.

Danach war die Partie umkämpft und zerfahren, es kam kaum Spielfluss auf. Gefährlich wurde der BVB erst wieder, als ein Heber von Njinmah (62.) aus spitzem Winkel noch die Latte touchierte. In der 82. Minute wurde Dortmunds Niklas Dahms im Auer Strafraum zu Fall gebracht, einen Elfmeter gab es aber nicht. In den Schlussminuten warf Dortmund noch einmal alles nach vorne und kam zu zwei dicken Chancen, die Aues Torwart Klewin aber vereitelte.