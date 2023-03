Dresdner Blitz-Start in Dortmunder Bundesliga-Stadion

Aufgrund des hohen Fan-Aufkommens (knapp 8.000 Fans aus Dresden) fand das Spiel im Dortmunder Bundesliga-Stadion statt. Das Spiel war jedoch kaum gestartet, da war es schon wieder unterbrochen. Dichter Rauch aus dem Dortmunder Block sorgte für schlechte Sicht.

Die Dresdner zeigten sich von der unfreiwilligen Pause aber unbeeindruckt und gingen nach nur sechs Minuten in Führung. Kutschke köpfte einer Freistoß-Flanke von Ahmet Arslan in lange Eck (6.). Der BVB hatte sich noch nicht von dem Gegentreffer erholt, da klingelte es schon wieder. Dresdens Jonathan Meier legte vor dem Tor quer auf Lemmer, der den Ball aus kurzer Distanz an BVB-Torwart Marcel Lotka vorbei unter die Latte hämmerte. (9.).