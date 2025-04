Hannover 96 II - Alemannia Aachen, Dienstag ab 19 Uhr

Alemannia Aachen wird alle Hebel in Bewegung setzen, um einen Kölner Pokalsieg zu verhindern, verfolgt aber in der 3. Liga deutlich bescheidenere Ziele. Der Aufsteiger peilt den Klassenerhalt an und ist angesichts seiner drei Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone auf Kurs. Um diesen zu halten, soll am Dienstag beim Tabellenvorletzten in Hannover ein Sieg her.

Mika Hanraths