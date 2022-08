Nach einer vergebenen Großchance der Bayern - es war der erste Aufreger im Spiel - in der 31. Minute änderte sich die Partei jedoch komplett. Tobias Schröck setzte seinen Kopfball völlig frei aus sechs Metern zunächst über das BVB-Tor, doch sein Flankengeber Patrick Schmidt machte es kurz darauf besser. Er platzierte seinen Kopfball nach einer Hereingabe von Pascal Testroet zum 1:0 in die Maschen (32.).

BVB-Keeper Unbehaun verursacht Elfmeter

Kurz vor dem Pausenpfiff kassierte der BVB den nächsten Dämpfer. Keeper Luca Unbehaun holte im Strafraum den Torschützen Schmidt von den Beinen und Testroet verwandelte den fälligen Strafstoß. Sie hatten dann sogar noch ein bisschen Glück, dass Moussa Doumbouya nicht direkt das 3:0 nachlegte - Unbehauen parierte seinen Schuss stark.

Ihrerseits hatten die Dortmunder in Durchgang eins nicht eine nennenswerte Chance, was sich auch nach der Pause nicht entscheidend änderte. Die Vorentscheidung fiel in der 55. Minute, als der 20-jährige Merlin Röhl seinen großen Auftritt hatte. Er lauerte an der Strafraumgrenze als ein Kopfball nach einer Ecke bei ihm landete und er den Ball volley in die linke Ecke drosch.