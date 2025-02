Bielefeld hofft auf die Wende in Sandhausen

Nur ein Sieg aus fünf Spielen

Was damit gemeint ist? Im Herbst hatte die Arminia eine Phase mit acht ungeschlagenen Pflichtspielen hintereinander. Punktgleich mit dem zweiten Dresden standen die Ostwestfalen Ende November auf dem dritten Platz, nur ein Punkt hinter dem Überraschungsteam aus Cottbus. Seit diesem Zeitpunkt folgte in der 3. Liga nur ein Erfolg - das angesprochene 4:0 in Dortmund. Die Topspiele gegen Dresden und Cottbus verlor man ohne eigenes Tor, gegen Unterhaching und Mannheim sprangen nur Unentschieden heraus.

Arminia muss dringend wieder konstanter punkten, um im Aufstiegsrennen weiter mitzumischen. Am Trainer liegt das laut Mannschaft nicht. Das betonte der stellvertretende Kapitän Christopher Lannert gegenüber der Zeitung "Neue Westfälische": "Wir hatten in der vergangenen Saison auch so eine Phase. Da hatten wir eine ganz andere Situation. Die Kritik am Trainer ist nicht nachvollziehbar."

Kniat: "Pfiffe während des Spiels helfen nicht"

Das Team kann den Fans gegen Sandhausen beweisen, dass es in die richtige Richtung geht. Kniat selbst hofft dabei darauf, dass es nicht erneut Pfiffe während der Partie gibt. "Wenn eine Mannschaft nach 30 Minuten ausgepfiffen wird, weil sie mal einen Ball hinten herum spielt, hilft das keinem" , erklärte der Trainer.

Nun gilt es positiv zu bleiben: "Wenn man sich die Bälle anschaut, sieht man, dass wir nicht weit weg sind." Er betonte zudem, er sei Profi genug, dass das Fordern der Fans nach seiner Ablösung nichts mit ihm machen würde und machen dürfe. Trotzdem sollen die Pfiffe und Rufe lieber nicht zur Gewohnheit auf der Alm werden.

