Arminia Bielefeld: Lannert kommt, Serra geht

Der 25 Jahre alte Lannert bestritt in der abgelaufenen Saison 29 Drittligaspiele für die Löwen. Zuvor kam er in zwei Spielzeiten für den SC Verl auf 65 Einsätze (1 Tor) in der 3. Liga. " Christopher ist auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar und kennt die 3. Liga natürlich bestens ", freute sich Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel über den Neuzugang.

Und auch Cheftrainer Mitch Kniat ist für den Rechtsverteidiger kein Unbekannter: " Für mich ist es ja eine Rückkehr nach Ostwestfalen, weil ich schon zwei Jahre beim SC Verl gespielt habe und dort auch mehrere Monate Mitch Kniat als Cheftrainer hatte ", verriet Lannert.

erra verlässt Bielefeld Richtung Dänemark

Janni Serra

Dagegen wird Stürmer Janni Serra die Arminen verlassen. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei zum dänischen Erstliga-Klub Aarhus GF, wo er einen Vierjahresvertrag erhält. Das teilte sein neuer Verein am Dienstag mit.

Es sei nicht selbstverständlich, dass ein Stürmer mit solchen Qualitäten nach Dänemark komme, sagte der sportliche Leiter von AGF, Stig Inge Bjørnebye. Cheftrainer der Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison Dritter in der dänischen Superliga wurde, ist der Deutsche Uwe Rösler.