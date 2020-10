Bunjaku trifft für die Viktoria

Die Viktoria kam gut ins Spiel und erwischte einen Auftakt nach Maß: Nach einer Flanke von Marcel Gottschling von der rechten Seite überwand Albert Bunjaku (10.) mit einem Kopfball FCI -Keeper Fabijan Buntić, der den Ball Bunjaku beim Abwehrversuch unglücklich an den Kopf faustete. Die Viktoria stand in der Defensive sicher und war die spielbestimmende Mannschaft. Bei Ingolstadt lief in der Offensive nichts zusammen, gefährliche Torraumszenen blieben bis zur Halbzeitpause auf beiden Seiten aus.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zog Kölns Cueto (52.) von links in den Strafraum und scheiterte an Ingolstadts Torwart Buntić. Nach einem Viktoria-Freistoß verfehlte ein Kopfball des frei stehenden Bunjaku (53.) nur knapp das FCI-Gehäuse. In der 68. Minute kam Ingolstadt zu seiner bis dahin besten Möglichkeit, als Kölns Keeper Sebastian Mielitz einen Kopfball von Caniggia Elva mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte.

Cueto setzt den Schlusspunkt

Als Ingolstadt in den Schlussminuten offensiver agieren musste, kam Köln zu einigen aussichtsreichen Angriffen, spielte die Chancen aber nicht konsequent zu Ende. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Cueto nach guter Vorarbeit des eingewechselten Timmy Thiele von der Strafraumkante aber doch noch zum 2:0.