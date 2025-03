Es lief die 5. Spielminute, als Elias Decker mit seinem langen Einwurf den Kopf von Tim Heike fand. Der verlängerte Richtung Elfmeterpunkt, von wo aus Innenverteidiger Simon Lorenz per Volleyschuss zur 1:0-Führung für die Gastgeber traf. Nur eine Minute später fast das 2:0, doch Heikes Versuch aus spitzem Winkel ging knapp am langen Pfosten vorbei.

Elfmeterpfiff blieb auf beiden Seiten aus

Die Anfangsphase ließ also durchaus auf eine weitere unterhaltsame Partie zwischen den Teams hoffen - vor allem die Viktoria blieb dafür in der Folge aber zu viel schuldig. Dagegen machte Ingolstadt, das keines der letzten 16 Spiele nach Führung verloren hatte, erstmal weiter Druck. Doch Benjamin Kanuric scheiterte zunächst noch an Köln-Keeper Dudu. Nach 20 Minuten ging Mladen Cvjetinovic nach einem Zweikampf im Strafraum zu Boden, die Pfeife des Schiris blieb jedoch stumm.

Auf der anderen Seite beschwerten sich die Kölner, dass es nach einem Schubser gegen Lex Tyger Lobinger keinen Strafstoß gab. Beide Entscheidungen waren aber vertretbar. Die Rheinländer hatten ab Mitte der ersten Hälfte zwar mehr Ballbesitz, wussten damit aber kaum etwas anzufangen. Einzig nach Ecken konnten sie für etwas Gefahr sorgen - jedoch ohne Ertrag.

Ingolstädter Doppelschlag nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann dann mit einem weiteren Schock für die Kölner. Nur gut 30 Sekunden nach Wiederanpfiff erhöhte Kanuric auf 2:0 für Ingolstadt. Und damit nicht genug: Zehn Minuten später war es erneut der Mittelfeldspieler, der einen Freistoß aus knapp 25 Metern ins linke obere Eck zirkelte - ein echtes Traumtor.

Bei Viktoria machte sich das Fehlen des verletzten Kapitäns Christoph Greger sowie der gesperrten Enrique Lofolomo und Robin Velasco deutlich bemerkbar. Mehr als gute Ansätze hatten die Kölner in der ersten Stunde nicht zu bieten.

Als die Hoffnung auf einen Auswärtserfolg schon fast geschwunden war, gab es in der 81. Minute doch nochmal einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer. Der eingewechselte Simon Handle hämmerte einen Schuss aus gut 15 Metern unter die Latte. Letztlich aber blieb sein Treffer zum 1:3 Ergebniskosmetik und die Viktoria zum dritten Mal in Folge sieglos.

Viktoria mit Englischer Woche

Für Viktoria Köln gibt es kaum Zeit zu verschnaufen. Schon am Mittwoch sind die Rheinländer wieder gefordert: Im Halbfinale des Mittelrheinpokals bei Teutonia Weiden. Am kommenden Samstag geht es dann in der Liga mit einem Heimspiel gegen Schlusslicht Unterhaching weiter. Einen Tag später muss der FC Ingolstadt bei der Reserve von Borussia Dortmund ran.