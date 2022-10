Die "Zebras" verloren bei der formstarken SV Elversberg am Samstag mit 0:3 (0:1).

Der Aufsteiger aus dem Saarland kontrollierte die Drittliga-Partie von Beginn an und ging nach einer schönen Kombination durch Valdrin Mustafa (12. Minute) in Führung. Außerdem traf Elversberg in der ersten Halbzeit dreimal den Pfosten des MSV -Tores.