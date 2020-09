Aufsteiger Verl hofft auf Heimspiele in Sportclub-Arena

Der Aufstieg stand noch nicht lange fest, da verkündete der SC Verl sichtlich erleichtert, mit dem SC Paderborn einen Partner für die Austragung der Heimspiele gefunden zu haben. "Wir sind froh, dass wir es geschafft haben, ein Ausweichstadion zu finden", sagte Präsident Raimund Bertels im Interview mit dem WDR Anfang Juli.

Jetzt kommt vielleicht doch alles ganz anders. Da die Saison ohne Zuschauer startet, hat man in Verl Hoffnung, zumindest die ersten Partien im heimischen Stadion vor leeren Rängen austragen zu können. "Aktuell haben wir gute Chancen im eigenen Stadion spielen zu dürfen", sagte Arno Beckhoff, Aufsichtsratsvorsitzender des SC Verl dem WDR am Dienstag. Der DFB habe die Möglichkeit geschaffen, "dass die Vereine für die zu erfüllenden Zuschauerkapazitäten Ausnahmen beantragen können, solange es aufgrund der COVID-19 Pandemie erhebliche Einschränkungen im Rahmen der Zulassung von Zuschauern im Stadion gibt" , erklärt Beckhoff.

Durchwachsene Vorbereitung mit Höhepunkt

Unter "normalen" Umständen fordert der DFB in der 3. Liga eine Zuschauerkapazität von über 10.000 - mit knapp über 5.000 Plätzen kann der SC Verl diese Voraussetzung nicht erfüllen. Bei Beckhoff stößt diese Klausel auf Unverständnis: " Die Hürde hinsichtlich der Zuschauerkapazität widerspricht jeder Logik. Was ist gegen ein modernes, ausverkauftes Stadion mit 5.000 Plätzen auszusetzen? Hier ist der DFB gefragt, die Anforderungen zu überdenken" , so der Aufsichtsratsvorsitzende.

Sportlich läuft die Vorbereitung des SC Verl eher bescheiden. Von sechs Testspielen verlor der Aufsteiger vier, spielte einmal Unentschieden, gewann allerdings fulminant 5:4 gegen den Erstligisten Schalke 04. Das große Manko der Vorbereitung ist die Defensive. In allen sechs Spielen kassierte Verl mindestens zwei Gegentore - viermal sogar mindestens drei. In der Vorsaison stellte das Team von Guerino Capretti mit nur 14 Gegentoren aus 22 Spielen noch die beste Abwehr der Regionalliga West.

Zwei Offensivkräfte im Anflug

Hoffnung macht jedoch die Offensive, die noch mit zwei vielversprechenden Akteuren gestärkt werden könnte. Beim letzten Test, dem 2:2 gegen die U21 des 1. FC Köln, agierten die beiden Testspieler Justin Eilers und Kasim Rabihic im Trikot des SC Verl.

Kasim Rabihic

Mit 101 Drittligaspielen und 47 Toren brächte Eilers eine Menge Erfahrung mit nach Verl. Der 32-Jährige ist nach vielen Verletzungen seit einem Jahr vereinslos und erzielte gegen die Kölner Reserve gleich den Treffer zum 1:0. Rabihic, vor einigen Wochen noch der gefeierte Aufstiegsheld bei Türkgücü München, ist ebenfalls auf Vereinssuche. Der Außenbahnspieler schoss Türkgücü mit elf Toren und zehn Vorlagen in die 3. Liga. Beide Spieler passen in das Profil des SC Verl, der laut Beckhoff auch in Liga 3 "mit attraktivem Fußball ein paar Ausrufezeichen setzen" will.