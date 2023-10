Michel Kniat hatte sich die ganze Sache natürlich - wie wohl auch sämtliche Fans des Vereins - ganz anders vorgestellt. Bisher war es in seiner Trainerkarriere eigentlich immer nur nach oben gegangen. Mit der Zweitvertretung des SC Paderborn stand er im Februar 2022 - nach fünfjähriger Tätigkeit - auf Rang eins der Oberliga, als er dem Lockruf des SC Verl folgte, um dort den abgewanderten Guerino Capretti zu ersetzen.

Erste Karriere-Delle bahnt sich an

Kniat führte den Sportclub nicht nur zum Klassenerhalt, sondern stabilisierte das Team mit seinem schön anzusehenden Systemfußball in der Folgesaison auf einem für Verler Verhältnisse sehr zufriedenstellenden zehnten Rang. Es war ein Erfolg, der mit mutigen spielerischen Mitteln gelungen war - der SC Verl war in dieser Saison eines der spielstärksten in der Dritten Liga, in der ansonsten ja vor allem körperlich robuster Fußball gespielt wird.

Verl spielte anders: Verzichtete weitgehend auf lange Bälle, kombinierte sich stattdessen aus der Abwehr nach vorn und hatte Erfolg damit. Arminia Bielefeld blieb Kniats Arbeit natürlich nicht verborgen - man machte dem 37-Jährigen Trainertalent für diese Saison ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte.

Gibt's schon eine Trainerdiskussion?

Arminias Mannschaft wurde nach Kniats Vorstellungen zusammengestellt - mit dem Ziel: sofortiger Wiederaufstieg. Danach sieht es nun so gar nicht aus. Und es wird natürlich auch schon über Kniats Daseinsberechtigung auf der Arminia-Trainerbank diskutiert. "Ist kein Thema" , sagt Arminias Sportdirektor Michael Mutzel.

"Es ist ein Prozess, der sicher noch bis zur Winterpause andauern wird" , glaubt Kapitän Fabian Klos. Er meinte nach dem Verl-Spiel: "Das kann nicht unser Anspruch als Mannschaft sein, dass wir an einem Dienstagabend in Verl verlieren."

"Im Moment schaffen wir es nicht"

Dabei habe die Mannschaft einen "ganz klaren Plan" vom Trainerteam um Michel Kniat erhalten. "Und im Moment muss man einfach sagen, schaffen wir es als Spieler nicht, diesen Plan, den wir zwei, drei, vier Mal vor dem Spiel durchgehen, umzusetzen."

Der Routinier hat aber auch festgestellt: "Ich glaube an diese Mannschaft. Es ist ein positiver Geist und Zusammenhalt im Team, den ich bei der Arminia so noch nicht erlebt habe." Es wird auf Zuversicht gemacht bei der Arminia - wenngleich klar scheint: Allzuviele Tiefschläge und bittere Niederlagen wie nun jüngst beim kleinen Nachbarn in Verl sollte sich die Mannschaft nicht mehr erlauben.

Jetzt gegen Borussia Dortmund II

Am kommenden Wochenende folgt die nächste Bewährungsprobe gegen ein Team, gegen das man im Grunde genommen auch nur verlieren kann. Am Samstag geht's ab 14 Uhr auf der Alm gegen Borussia Dortmund (Liveticker bei sportschau.de). Die Zweitvertretung der Borussia. Mit all seinen jungen Talenten. Die zwar noch keine großen Namen, dafür aber jede Menge Spielfreude, Tempo und Qualität haben.

Ein gefährlicher Gegner, dem spielerisch aber womöglich beizukommen ist. Das werden sie alle hoffen in Bielefeld: das Team, der Trainer und natürlich die Fans.

