Als Führungsfigur beim Umbruch - Fabian Klos bleibt Armine

Klos ist Bielefelds Rekordspieler

Seit 2011 spielt der mittlerweile 35-Jährige für die Ostwestfalen. Klos hat die meisten Pflichtspiele (420) absolviert und die meisten Tore geschossen (177). In allen drei Profiligen stand Klos für die Arminia auf dem Platz. Der Gang in Liga drei ist für den Torjäger eine Rückkehr dahin, wo alles begann. Im Juli 2011 wechselte der gebürtige Niedersachse vom VfL Wolfsburg nach Bielefeld. Die Arminia war gerade erstmals seit 1995 in die 3. Liga abgestiegen.

In seinem zweiten Jahr schaffte Klos seinen Durchbruch und schoss Bielefeld mit 20 Toren zurück in die 2. Bundesliga. Es folgte eine Achterbahnfahrt und der erneute Abstieg in die 3. Liga. Klos führte die Arminia mit 23 Treffern als Kapitän erneut in die 2. Liga, in der sich Bielefeld etablieren sollte. In der Saison 2019/20 wurde Fabian Klos mit 21 Toren erstmalig Torschützenkönig und sorgte mit seinen insgesamt 31 Torbeteiligungen für den Aufstieg in die Bundesliga.