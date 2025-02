Aber wenn wir ein gutes Spiel machen, reißen wir auch wieder die Zuschauer mit. Arminia-Trainer Michél Kniat

Mit dem " wir " und " gemeinsam " spricht Kniat die Arminia-Fans an, die in der vergangenen Saison zu 100 Prozent da gewesen seien, wenn das Team sie in den " schwereren Zeiten " benötigt habe. Tatsächlich holten die Arminen 2024 in den ersten vier Spielen nach der Winterpause überhaupt keinen Punkt, ehe sie mit einem 3:0-Erfolg bei der Reserve des SC Freiburg zurück in die Spur fanden.

Dass die Fans den schwachen Auftritt beim letzten Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen (1:2) mit Pfiffen quittierten, kann Kniat verstehen. Gleichzeitig ist er aber davon überzeugt, die Zuschauer mit einem guten Spiel wieder " mitreißen " zu können. " Wenn uns das gelingt, brauchen wir uns über nichts anderes Gedanken machen ", so Kniat am Donnerstag.

Kniat: Gegen Sandhausen hat nur ein Tor gefehlt

Personell muss sich der Bielefelder Trainer lediglich um Isaiah Young Gedanken machen, der zuletzt wegen Oberschenkelproblemen im Mannschaftstraining fehlte. Sonst seien alle Spieler " gesund und eine Option ". Die knappe 0:1-Niederlage in Sandhausen am vergangenen Spieltag habe ihm zudem Mut gemacht.

Video starten, abbrechen mit Escape Bielefeld trifft in Sandhausen das Tor nicht Sport. . 03:31 Min. . Verfügbar bis 07.02.2026. WDR.

Wenn wir so auftreten wie gegen Sandhausen bin ich mir sicher, dass wir ein gutes Spiel sehen werden. Michél Kniat

Trotz eines sehr defensiven Gegners habe man immer wieder Lösungen gefunden und Torchancen kreiert. Davon war in der Vorwoche bei der Heimschlappe gegen Abstiegskandidat Essen vor allem in den ersten 45 Minuten so gut wie nichts zu sehen. Gegen Sandhausen habe Kniat " viele gut Abläufe " gesehen. Gefehlt habe nur ein Tor.