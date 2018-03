3. Liga - Nächster Preußen-Sieg, Lotte mit Befreiungsschlag

Preußen Münster befindet sich in der 3. Liga weiter im Aufwind. Eine Woche nach dem Derbysieg in Osnabrück gewannen die Preußen am Samstag (24.03.2018) auch ihr Heimspiel gegen die SpVgg . Unterhaching mit 2:0 (1:0). Für die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen war es bereits das fünfte Spiel in Folge ohne Niederlage. Zuhause sind die Münsteraner gar sechs Partien unbezwungen - vier Siege, zwei Remis.

Abwehrmann Ole Kittner brachte Münster vor 6.000 Zuschauern nach einer Kobylanski-Ecke in Führung (34.). Nach der Pause erhöhte Simon Scherder ebenfalls per Kopf auf 2:0 (66.). Für Scherder war es bereits der fünfte Saisontreffer. "Wir haben das Spiel dominiert und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht", war SCP -Trainer Antwerpen zufrieden.

Auf Rang elf hat Münster jetzt schon 13 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Am nächsten Spieltag geht es für Preußen zum Aufstiegskandidaten Karlsruher SC .

Befreiungsschlag für Lotte

Mit einem Sieg im Kellerduell haben sich die Sportfreunde Lotte Luft im Abstiegskampf verschafft. Nach sieben Spielen ohne Sieg schlug Lotte den Chemnitzer FC mit 3:1 (2:0). Früh gelang Moritz Heyer per Kopf nach einem Eckball das 1:0 (7.). Ein Eigentor bedeutete das 2:0 (17.).

In Halbzeit zwei sah Daniel Frahn bei Chemnitz Gelb-Rot (59.). Danach musste die Partie wegen wütender Proteste von CFC -Fans über zehn Minuten unterbrochen werden. In einer turbulenten Schlussphase kam Chemnitz durch Myroslav ran (86.). Doch der eingewechselte Joshua Putze machte mit dem 3:1 alles klar (90.+5). Damit hat Lotte als 17. jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Chemnitz auf dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings hat der CFC noch ein Nachholspiel.

Aber mit dem nächsten Kellerduell am kommenden Spieltag gegen das neue Schlusslicht Werder Bremen II könnten die Sportfreunde endgültig den Schritt Weg von den Abstiegsplätzen machen.

Fortuna enttäuscht beim Schlusslicht

Mit der zweiten Niederlage in Folge hat sich Fortuna Köln erst einmal aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Beim 1:2 bei Schlusslicht Erfurt spielte Köln schon ab der 8. Minute in Unterzahl. Bernard Kyere-Mensah sah nach Notbremse die Rote Karte. Trotzdem hatten die Gäste zunächst die besseren Chancen.

In Halbzeit zwei investierte Erfurt mehr und ging durch einen Doppelschlag (63., 67.) entscheidend in Führung. Amir Falahens Anschlusstreffer für enttäuschende Fortunen kam zu spät (90.). Köln hat als Fünfter jetzt schon fünf Punkte Rückstand auf Rang drei. Am 32. Spieltag empfängt Köln den SV Meppen.

Stand: 24.03.2018, 15:45