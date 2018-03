3. Liga - Großaspach beendet Kölner Siegesserie

Paderborn-Spiel live im WDR Fernsehen

Der SC Paderborn tritt am Samstag gegen Zwickau an. Die Partie des Tabellenführers wird ab 14 Uhr live im WDR Fernsehen und online im Livestream gezeigt. Am Sonntag dann steht das Derby zwischen dem VfL Osnabrück und Preußen Münster an (14 Uhr).