Die großen Geschichten des SC Preußen Münster liegen schon lange, lange zurück. Erste Live-Übertragung eines Fußballspiels im Radio 1925. Finale deutsche Meisterschaft 1951. Bundesliga-Gründungsmitglied 1963. In der jüngeren Vereinsgeschichte können da am ehesten der Drittliga-Aufstieg 2011 und der Sieg im Westfalenpokal 2014 mithalten.

Aktuell geht es aber in Münster nicht um Glanz, sondern ums Überleben. Als Drittletzter belegen die Westfalen in der 3. Liga einen Abstiegsplatz. Das rettende Ufer ist sieben Punkte entfernt. "Wir sind mit der Überzeugung in die Saison gestartet, dass wir nicht unmittelbar etwas mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden" , gab Geschäftsführer Malte Metzelder bei der Jahreshauptversammlung 2020 einen Einblick in das Selbstverständnis der Adlerträger.

Umbruch im Sommer

Im Sommer schien alles normal zu sein. Der Etat der 2018 ausgegliederten Profi-Abteilung lag mit circa drei Millionen Euro im Mittelfeld der Liga. Bei den Neuen schien die Mischung aus erfahrenen Profis und Regionalliga-Talenten zu stimmen. Dazu kam mit Sven Hübscher ein Trainer, der beim Nachwuchs von Werder Bremen gezeigt hatte, dass er Aufbauarbeit leisten kann.

Knapp sechs Monate später ist in Münster Ernüchterung eingekehrt. Trainer Hübscher bekam den mit zwölf Neuzugängen und 15 Abgängen durchgewirbelten Kader nicht auf Kurs. Gedachte Leistungsträger wie Ole Kittner, Nico Brandenburger oder Julian Schauerte kämpften mit Verletzungen oder sich selbst. Und so begann die Abwärtsspirale.

