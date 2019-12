Hohe Ziele hatten sie alle, erreicht haben sie längst nicht alle: Die Hinrunden-Bilanz der NRW -Drittligisten MSV Duisburg, KFC Uerdingen, Viktoria Köln und Preußen Münster könnte unterschiedlicher kaum ausfallen.

Top: MSV Duisburg

Als der MSV Duisburg am Ende der vergangenen Saison den bitteren Abstieg aus der Zweiten Liga hinnehmen musste, waren die Aussichten düster: Die "Zebras" waren finanziell klamm, den Kader für die anspruchsvolle Dritte Liga konnte man nur erahnen. Doch die MSV -Führung um Sportdirektor Ivica Grlic blieb ruhig und tat das einzig Richtige: Sie hielt trotz des gerade erlebten Misserfolgs an Trainer Torsten Lieberknecht fest. Und der stürzte sich sogleich in die Arbeit und baute mit Grlic einen neuen Kader auf.

Video starten, abbrechen mit Escape 3. Liga - Kein Sieger zwischen Unterhaching und Duisburg. Sportschau. . 04:28 Min. . Verfügbar bis 15.12.2020. Das Erste.