Zur Winterpause schielte der VfL Bochum noch auf Platz drei. Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge könnte der VfL mit einer weiteren Pleite am Sonntag (03.03.2019) in Dresden zum ersten Mal seit September aus der oberen Tabellenhälfte rutschen.

"Wir müssen voll dagegenhalten", gab sich VfL-Trainer Robin Dutt kämpferisch und forderte, "dass wir nicht so einfache Tore kassieren dürfen wie in den vergangenen Spielen." Bochum kann in Dresden wieder auf den zuletzt gelbgesperrten Defensivspieler Anthony Losilla zurückgreifen. "Er ist wichtig für unsere Struktur. Das hat man zuletzt gemerkt", so Dutt.