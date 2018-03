Dortmund will den Schwung nutzen

Es wird eine Reise, die die Leitplanken für diese Saison neu justieren wird. Borussia Dortmund will bei RB Salzburg am Donnerstagabend (15.03.2018) die Wende im Achtelfinale der Europa League schaffen. Im Hinspiel unterlag die Mannschaft von Trainer Peter Stöger mit 1:2 gegen die Österreicher. Und das Bedenkliche an dieser Pleite war - der Erfolg der Gäste war durchaus verdient.

"Die Salzburger haben das gut gemacht. Aber wir haben es zu einem großen Teil auch selbst zu verantworten, dass wir das Spiel zurecht verloren haben" , sagt Stöger mit dem Blick zurück. Seitdem ist zwar nur eine Woche vergangen - und dennoch ist einiges passiert. Die Dortmunder haben Eintracht Frankfurt in einem spektakulären Schlussspurt mit zwei Treffern in der Nachspielzeit (3:2) geschlagen - und damit die Schaffenskrise beendet?

Pulisic wieder in Form

Der BVB hat sich zumindest einen großen Schuss Selbstvertrauen verschafft. Zum anderen hatten sie eine weitere erfreuliche Erkenntnis gewinnen können. Christian Pulisic scheint seine erste größere Formkrise hinter sich gebracht zu haben. "Ich fühle mich gerade sehr gut und sehr selbstbewusst" , sagt Pulisic. "Der Coach hat entschieden, mir ein paar Spiele Pause zu geben. Das war okay."

Der US-Amerikaner hat seine Dynamik und seine Unbekümmertheit offenbar genau zum richtigen Zeitpunkt wiedergefunden. Ähnliche mutige und forsche Dribblings wie gegen die Hessen wünscht sich Trainer Stöger nun auch gegen die Salzburger von dem 19-Jährigen. "Ich hoffe, dass uns diese Erfolgserlebnis nochmal einen Schub geben wird" , sagt der BVB -Coach.

Manager Zorc glaubt ans Weiterkommen

Auch für die Zukunft Stögers dürfte das Ergebnis dieser Begegnung mit den Salzburgern von nachhaltiger Bedeutung sein. Sollten er und sein Team doch noch ins Viertelfinale einziehen, hätte der 51-Jährige weitere Argumente für seine Vertragsverlängerung über das Saisonende hinaus gesammelt. Der eher defensiv und wenig aufregende Fußball, den der Coach zuletzt hat spielen lassen, wäre damit wohl eher zweitrangig geworden.

In Dortmund sind sie zumindest zuversichtlich, dass sie nach dem enttäuschenden Aus in der Gruppenphase der Champions League nicht auch schon frühzeitig im Achtelfinale aus der Europa League ausscheiden werden. "Wir haben noch eine realistische Chance aufs Weiterkommen. Und: Die Spieler müssen Wiedergutmachung betreiben" , sagt BVB -Manager Michael Zorc.

Stand: 14.03.2018, 19:21