Seit Reus am 10. Februar sein Comeback gab, fast neun Monate nach einem Kreuzbandanriss, hat er für den BVB bereits wieder seinen enormen Stellenwert verdeutlicht. In der Liga erzielte er in drei Auftritten zwei Tore, in der Europa League bereitete er beim 1:1 im Rückspiel in Bergamo den Ausgleichstreffer vor, der das Weiterkommen ermöglichte.

Zorc: "Wichtiger Faktor für die komplette Mannschaft"

Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2019, doch Dortmunds Verantwortliche sind entschlossen, möglichst frühzeitig eine Vertragsverlängerung unter Dach und Fach zu bringen - sonst droht dem Champions-League-Finalisten von 2013, der schon jetzt international um den Anschluss kämpft, womöglich der Weggang eines weiteren Leistungsträgers. Diesmal wäre es mit dem gebürtigen Dortmunder Reus eine echte Identifikationsfigur.

"Wir haben totales Verständnis dafür gehabt, dass Marco sich während seiner Verletzung nicht mit Vertragsgesprächen beschäftigen wollte. Natürlich werden wir die Gespräche intensivieren", sagte Sportdirektor Michael Zorc der Sport Bild. Laut Informationen der Zeitung soll es in der vergangenen Woche bereits ein Treffen zwischen Zorc, BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sowie Reus' Berater Dirk Hebel gegeben haben. "Marco ist ein wichtiger Faktor in der Kabine und für die komplette Mannschaft", unterstrich Zorc.

Stand: 28.02.2018, 12:00