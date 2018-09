BVB: Ist Götze wieder dabei?

"Es liegt am Gegner und am System, ob er dabei ist oder nicht" , betont Trainer Lucien Favre vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Dem 60-Jährigen gehen die häufigen Fragen nach Götze auf den Keks. Er nennt das "respektlos" den anderen Akteuren im Dortmunder Kader gegenüber.

Video starten, abbrechen mit Escape Favre: "Götze? Müssen die Wahrheit sagen" | Sportschau | 14.09.2018 | 00:47 Min. | Verfügbar bis 14.09.2019 | Das Erste

Letztes Duell schon länger her

Die Fakten sprechen vor diesem Spiel für die Dortmunder: Der BVB verlor in dieser Saison noch kein Spiel. Acht Punkte nach vier Spieltagen bedeuten allerdings die schwächste Ausbeute seit vier Jahren. Durch den Sieg am letzten Spieltag steht der FCN in der oberen Tabellenhälfte.

Das letzte Spiel liegt schon längere Zeit zurück: In der Saison 2013/14 siegte der BVB zuletzt nach Toren von Mats Hummels, Robert Lewandowski und Mchitarjan mit 3:0.

Personal: Abdou Diallo (Rotsperre), Ömer Toprak (Muskelfaserriss) fallen aus.

Video starten, abbrechen mit Escape Mario Götze - Saison der Entscheidung | Sportschau | 30.08.2018 | 00:51 Min. | Verfügbar bis 30.08.2019 | Das Erste

Stand: 25.09.2018, 17:37