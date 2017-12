Personelle Gedankenspiele bei Borussia Dortmund

Es war wieder so ein trübsinniger Abend für Henrikh Mkhitaryan im Dress von Manchester United. Der Tabellenzweite der englischen Premier League vergeigte das Spiel im Liga-Cup beim Zweitligisten FC Bristol am Mittwoch (20.12.2017) mit 1:2. Der Armenier wurde in der 69. Minute für Zlatan Ibrahimovic beim Stand von 1:1 eingewechselt und erlebte das entscheidende Gegentor in der Schlussminite auf dem Feld.

Reservistenrolle bei Manchester United

Henrikh Mkhitaryan fristet beim englischen Topklub eher ein Schattendasein, seitdem er vor anderthalb Jahren nach Manchester ging. Um den Wechsel hatte es damals ein gewaltiges Hickhack gegeben. Mkhitaryan wollte unbedingt gehen und machte massiv Druck, um die Borussia verlassen zu können. Schließlich zog der Spieler von dannen, Borussia Dortmund war 42 Millionen Euro reicher.

Jetzt gibt es Gerüchte, dass Henrikh Mkhitaryan zurück nach Dortmund kommen könnte. Unter Trainer José Morinho spielt er keine große Rolle, kommt über die Status des Ergänzungsspieler nicht hinaus. Die Borussia hingegen könnte hingegen das Tempo seines Spiels und die Vorbereiterqualitäten gut gebrauchen.

Oder geht es nach Mailand?

Gegen einen Transfer sprechen allerdings die hohen Gehaltsforderungen des 28-Jährigen sowie der Wechsel-Streit im Sommer 2016. Gerade Klubboss Hans-Joachim Watzke hatte Mkhitaryan das Verhalten damals sehr übel genommen. Zudem soll Mkhitaryans Berater laut Informationen des Magazins "Kicker" den Spieler auch bei den Mailänder Klubs Inter und AC angeboten haben.

In eine andere Richtung könnte es bei André Schürrle gehen. Der Nationalspieler ist ebenfalls unzufrieden mit seiner Situation. Er kommt schon seit Wochen nicht wie erhofft zum Zuge und denkt angeblich über einen Wechsel nach.

Schürrle will WM-Chance wahren

" Grundsätzlich will André so viel wie möglich spielen. Wenn die Spielzeit nicht gewährleistet ist, wäre es fahrlässig nicht darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann ", sagte Schürrles Betater Ingo Haspel dem TV-Sender Sky.

Schürrle kam erst in vier Bundesligaspielen der Hinrunde zum Einsatz. Für ihn geht es auch darum, seine Chancen auf einen Platz im WM-Kader von Bundestrainer Löw zu sichern.

Stand: 21.12.2017, 13:31