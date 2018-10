Erinnerungen an 2017

Doch bei allen Bemühungen um Normalität, der 11. April 2017 wird für immer und ewig in der Dortmunder Historie verankert sein. "An so einem massiven Angriff hätte der Verein zerbrechen können, aber er hat sich letztlich nicht spalten lassen und gezeigt, dass er außergewöhnliche Situationen meistern kann" , sagte Watzke. Da der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter Sergej W. noch läuft, werden auch die Spieler immer wieder mit dem Thema konfrontiert. "Ich versuche, es wegzuschieben. Aber es gibt immer wieder Momente, in denen man denkt, was für ein Glück wir hatten" , sagte Marcel Schmelzer, der einer von sieben Spielern des aktuellen Kaders ist, die an jenem schrecklichen Abend im Teambus saßen.