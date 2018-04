Borussia Dortmund will sich im Topspiel am Samstagabend (20.04.2018) nicht nur für die Derby-Pleite revanchieren. Im Duell mit dem Tabellennachbarn aus Leverkusen geht es auch um den Einzug in die Champions League. Die dahinter platzierten Teams aus Leipzig und Hoffenheim machen gewaltig Druck, den man beim Vierten in Dortmund jedoch nicht allzu sehr spüren will.

Götze soll zurück in die Startelf

"Wir haben ein gutes Gefühl. Die Spiele werden weniger, wir haben es selbst in der Hand", sagte BVB-Trainer Peter Stöger. Er sei zuversichtlich, "dass wir es schaffen". Dabei helfen soll vor allem der zuletzt verschmähte WM-Held Mario Götze, dem Stöger gegen die Werkself einen Startelfeinsatz in Aussicht stellte: "Die Chancen sind da und groß."

Trotz Pokal-Abreibung: "Kein Knacks" bei Bayer 04

Leverkusen muss zwar die jüngste 2:6-Pleite gegen den FC Bayern im Pokal-Halbfinale verarbeiten, geht aber mit dem Schwung aus den beiden 4:1-Siegen in der Liga gegen Leipzig und Frankfurt in die nächsten Partien. "Es wird bei uns keinen Knacks geben", sagte Bayers Torjäger Kevin Volland. Wir werden in Dortmund wieder mutig auftreten."

Auch Trainer Heiko Herrlich gab sich nach optimistisch für das Spiel beim BVB. "Warum sollten wir da nichts mitnehmen?", fragte Herrlich, der erstmals als Trainer zu dem Klub zurückkehrt, mit dem er als Spieler die deutsche Meisterschaft und den Titel in der Champions League gewann.

Fakten zum Spiel:

Dortmund und Leverkusen stehen punktgleich auf Rang drei und vier, mit 4 Punkten Vorsprung auf Leipzig. Mit drei Siegen aus vier Spielen wären beide sicher in der Königsklasse dabei.

Letztes Spiel:

Im Hinspiel gab es in der BayArena ein 1:1-Unentschieden.

Personal:

Nenen den Langzeitverletzten muss der BVB auch auf Michy Batshuayi und André Schürrle verzichten. Bei Leverkusen fehlt Lars Bender nach der fünften Gelben Karte.

