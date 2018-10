Mehrere Verletzte bei BVB-Spiel gegen Hertha

In der Halbzeitpause gingen zwei Toiletten zu Bruch

Zur Spielpause verließen die Berliner Ultras die Zuschauerränge, zogen sich unter die Tribüne zurück, zerstörten nach Angaben der Polizei zwei große Sanitäranlagen und lieferten sich erneut eine Schlägerei mit Sicherheitskräften.

Fans beklagen eskalierendes Verhalten der Polizei

In einer gemeinsamen Erklärung stellen die Fan-Hilfen aus Dortmund und Berlin die Abläufe nicht grundsätzlich in Frage - beklagen aber einen überharten Einsatz der Polizei. Das Zünden von Pyrotechnik habe die Polizei zum Anlass genommen, "sinnloserweise den Gästeblock zu betreten und durch eine Beschlagnahmung von Zaunfahnen, dem Wichtigstem jedes Fanclubs, eine Gewalteskalation herbeizuführen".

Polizeieinsätze wegen Pyrotechnik seien in anderen Stadien nicht üblich, "während in Dortmund eine lange und für alle Beteiligten gefährliche Auseinandersetzung provoziert wird". Der Einsatz von Pfefferspray treffe immer Unbeteiligte, hieß es in der Stellungnahme. Besser sei eine Strafverfolgung durch die zahlreich vorhandenen Videokameras in den Stadien gewesen, als im Gästebereich gegen die Fans vorzugehen. In einer weiteren Stellungnahme der Fan-Hilfe Berlin wird das Vorgehen der Polizei als "kopflos und auf Angriff gerichtet" kritisiert.

45 Menschen verletzt

Nach den Angaben der Polizei wurden bei den Auseinandersetzungen 45 Menschen verletzt. 35 mussten wegen des Pfeffersprayeinsatzes behandelt werden, zehn Personen "auf Grund von Gewaltanwendung".

Die Polizei Dortmund kündigte die Einrichtung einer Ermittlungskommission an. Anzeigen wegen Landfriedenbruchs, Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte, tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz an.

nch | Stand: 28.10.2018, 12:23