Die sibirische Kälte ist ein großes Thema in diesen Tagen. Doch das " Beast from the East ", wie die BBC den Frost in ganz Europa getauft hat, war wohl nicht der Grund, dass es im sonst so lauten Dortmunder Stadion am Montagabend (26.02.2018) ungewohnt still blieb. 54.300 Zuschauer, so zumindest die offiziell verbreitete Zahl, waren zum Spiel des BVB gegen den FC Augsburg gekommen. Und damit über 20.000 Zuschauer weniger als es sonst üblich ist bei Bundesligaspeilen des BVB.

Nur knapp schrammten die Dortmunder am bisherigen Minusrekord vorbei, den bislang schwächsten Besucherzuspruch gab es am 28. März 1998, als 54.000 Zuschauer zum Heimspiel gegen den MSV Duisburg kamen.

Viele Lücken auf Dortmunds "gelber Wand"