Er sehe keine Veranlassung, die Saisonziele nach oben zu korrigieren. " Wir sind noch immer in der Findungsphase. Es gibt keinen Grund, an unserer Herangehensweise etwas zu ändern ", sagte der Sportdirektor des Bundesliga-Tabellenführers am Donnerstag (04.10.2018). Daran würden auch die zuletzt starken Auftritte der Borussia nichts ändern: " Wir können das richtig einordnen. Noch vor 14 Tagen wurde geschrieben, dass wir im Angriff nicht so kreativ sind ."