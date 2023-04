U17-Junioren von Arminia Bielefeld sind erstmals Deutscher Meister

Doch die Arminen waren der Führung mit 8.384 Fans im Rücken nun näher als die Gäste aus Wolfsburg, für die die Finalteilnahme genau wie für die Bielefelder eine Premiere war.

Turbulente Schlussphase trotz Führung durch Cherny und Koch

Arminias Torjäger Nick Cherny (r.) im Duell mit dem Wolfsburger Jan Bürger

Der 15-jährige Cherny, der schon im Halbfinale mit Schalke den Unterschied gemacht hatte, enttäuschte die Fans nicht. In der 74. Minute traf er nach einer Ecke aus dem Rückraum zum 1:0 für die Hausherren. Was folgte, war aber nicht die große Erleichterung auf den Rängen, sondern eine emotionale Achterbahnfahrt. Wenige Minuten nach der Führung spielten die Bielefelder plötzlich in Unterzahl, nachdem Tom Krüger mit zwei Gelben Karten im Doppelpack vom Feld geflogen war (76.). Dass die Nerven der Arminia und ihrer Fans zunächst nicht zu sehr strapaziert wurden, hatten sie ihrem zweiten Torjäger zu verdanken - Koch traf kurz nach dem Platzverweis per Kopf zum 2:0 (79. Minute).

Die Achterbahnfahrt blieb den Ostwestfalen trotzdem nicht erspart, da Louis Grobauer kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch auf 1:2 verkürzte (88.) und die Wolfsburger in der fünfminütigen Nachspielzeit alles nach vorne warfen. Mit Artem Zaloha im Tor und dem nötigen Glück brachten die Arminen die Führung jedoch über die Zeit und feierten ihren ersten Meistertitel mit den U17-Junioren.