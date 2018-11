Die Jahresbilanz der NRW-Nationalspieler

Es hätte eigentlich das Jahr des Marco Reus in der Nationalmannschaft werden soll. Schließlich hatte der 29-Jährige in den vergangenen Jahren vor großen Turnieren stets Verletzungspech. Das WM-Turnier in Russland sollte für den Offensivspieler von Borussia Dortmund die große Wende bringen. Am Ende stehen aufgrund erneuter Verletzungen aber lediglich acht Einsätze, ein Treffer sowie zwei Torvorlagen - und auch für ihn eine verkorkste WM. Reus und die DFB-Elf: Ob das noch die große Liebe wird?