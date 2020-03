Bundesliga-Absage - Reaktionen aus NRW

Thomas Röttgermann (Vorstandsvorsitzender Fortuna Düsseldorf): "Die Gesundheit und der Schutz müssen absoluten Vorrang vor aktuellen wirtschaftlichen Überlegungen haben. Das Risiko, heute zu spielen, wäre zu hoch. Daher waren wir in einem stetigen, engen Austausch mit der DFL und begrüßen diese Entscheidung."

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Unter Berücksichtigung der Entwicklungen der letzten Tage und Stunden, unter anderem beim SC Paderborn, ist es die einzig richtige Entscheidung, den gesamten Spieltag abzusagen und zu verlegen. Das ist im Sinne der Gesundheit aller Beteiligten. Die Spieler und Zuschauer sind die wichtigsten Protagonisten eines Fußballspiels - sie und ihr Umfeld gehören in einer solchen Ausnahmesituation geschützt. Deshalb begrüße ich die Bemühungen des Vereins sowie die Entscheidung der DFL ausdrücklich."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund): "Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt - unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte. Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren. Gleichwohl gilt - auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird -, dass sich der deutsche Profi-Fußball in der größten Krise seiner Geschichte befindet. Es steht zu hoffen, dass die Bundesliga-Klubs in den vergangenen Jahren so viel Substanz gebildet haben, dass alle diese Krise überstehen. Eine existenzielle Gefährdung von Borussia Dortmund ist nach allem, was wir heute einschätzen können, auszuschließen."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Sebastian Schindzielorz (Geschäftsführer VfL Bochum): "Die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen ist eine der derzeit vordringlichsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Wir haben in dieser Woche gesehen, welch eine Dynamik diesem Prozess innewohnt und welche Folgen er hat. Wir werden die Mannschaft am morgigen Samstag noch einmal versammeln und dann bis einschließlich Montag trainingsfrei geben. Ab Dienstag, wenn die Entscheidung der DFL-Vertreter gefallen ist, werden wir dann beschließen, wie es mit dem Trainingsbetrieb weitergeht."

Video starten, abbrechen mit Escape Was bedeutet die Absage der DFL?. Sportschau. . 10:18 Min. . Verfügbar bis 13.03.2021. Das Erste.

Stand: 13.03.2020, 18:00