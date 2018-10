Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstagmittag (13.10.2018) mitteilte, wird der 22 Jahre alte Verteidiger aus Leverkusen bereits beim Nations-League-Spiel am Abend in den Niederlanden (20.45 Uhr) bei der Mannschaft sein, allerdings erst am Dienstag in Paris gegen Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr, live in der ARD) im Kader stehen. Am Freitag hatte Tah die U21 als Kapitän zum Sieg gegen Norwegen (2:1) und damit zur vorzeitigen Qualifikation für die Europameisterschaft 2019 in Italien und San Marino geführt.

"Jonathan hat seine Führungsrolle bei der U21 auf eine überragende Art und Weise vorgelebt. Er hat sich voll auf unsere EM-Qualifikation konzentriert und ist im schwierigen Spiel gegen Norwegen vorangegangen. Die Nachnominierung für die A-Mannschaft hat er sich absolut verdient", sagte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. Der dreimalige Nationalspieler Tah erklärte: "Jetzt freue ich mich natürlich auch sehr über die Nominierung für die A-Nationalmannschaft. Es ist ein tolles Zeichen vom Bundestrainer, dass er mich für das Spiel in Frankreich dabei haben möchte."

Stand: 13.10.2018, 13:30