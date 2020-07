In einem hochklassigen und nervenaufreibenden DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln hat die SGS Essen eine herausragende Kampfleistung gezeigt - und gegen den VfL Wolfsburg dramatisch im Elfmeterschießen mit 2:4 verloren. Nach 90 und auch 120 Minuten hatte es 3:3 gestanden. "Es steht nicht der verdiente Sieger auf dem Podest" , klagte Essens Nationalspielerin Marina Hegering in erster Enttäuschung vor der Siegerehrung.

Schüller bestraft Kollektivschlaf der "Wölfinnen"

Die Bezeichung "rasanter Beginn" wäre für die Anfangsphase des Endspiels noch eine Untertreibung. Nach elf Sekunden - Rekord im DFB-Pokalwettbewerb der Frauen - fand sich Nationalstürmerin Lea Schüller nach einem hohen Ball von Lena Ostermeier über die Wolfsburger Abwehrreihe allein auf weiter Flur wieder, lupfte den Ball zunächst über VfL-Torhüterin Friederike Abt und schob anschließend lässig zur 1:0-Führung für die Essenerinnen ein.

Wolfsburg fand jedoch schnell in die Spur: Pernille Harder vollendete einen perfekt vorgetragenen Angriff über die Seite von Anna Blässe und glich technisch versiert aus (11.).

Hegering sorgt für erneute SGS-Führung

Die SGS ließ sich aber davon nicht beeindrucken. Nach einer Ecke schraubte sich Hegering in die Luft und sorgte per Kopf für die erneute Führung (18.). Der VfL stemmte sich aufgebracht gegen den Rückstand - manchmal allerdings auch zu energisch. Blässe sah nach einem harten Check gegen Turid Knaak an der SGS-Bank folgerichtig Gelb (27.).

Der VfL Wolfsburg erarbeitete sich mehr und mehr Torchancen und baute Druck auf - Essen verteidigte mit viel Herzblut und einem hohen läuferischen Aufwand, kämpfte konzentriert und konnte sich teils auch bei der hellwachen Torfrau Stina Johannes bedanken, dass die Führung bis zur Pause gehalten werden konnte.

Feldkamp an den Pfosten, Anyomi muss verletzt runter

Essen kam selbstbewusst aus der Kabine, wurde von Wolfsburg aber zunehmend in die eigene Hälfte gedrängt. SGS-Akteurin Jana Feldkamp setzte sich dann mal auf der rechten Seite durch und traf mit ihrem Schuss den Pfosten (59.) - kurz darauf verfehlte ihr Distanzschuss das Tor der "Wölfinnen" knapp. Essen setzte aus einer kompakten Verteidigung heraus immer wieder Akzente in der Offensive.

Nach einer guten Stunde musste Essens Nicole Anyomi nach einem Zweikampf mit Alexandra Popp minutenlang im unteren Rückenbereich behandelt und schließlich mit der Trage vom Feld getragen werden. Für Anyomi kam Ramona Petzelberger ins Spiel (64.). Dann der nächste Schock: Blässe glich für Wolfsburg per Distanzschuss zum 2:2 aus (70.). Beinahe wäre es unmittelbar danach zu einer Sternstunde des Pokalwettbewerbs gekommen: Hegering brachte nach dem anschließenden Anstoß die Kugel direkt aufs Tor - und traf die Latte (71.).

Ioannidou versenkt Freistoß zur Verlängerung

Wolfsburg machte in der Schlussphase nochmal Druck. SGS-Torhüterin Johannes verhinderte zunächst noch den Rückstand und parierte stark gegen Blässe, doch dem Kopfball von Dominique Janssen konnte sie wenig später nichts entgegensetzen - 2:3 (86.) stand es aus Essener Sicht kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Hegering holte jedoch in der 90. Minute unter Protesten des VfL einen Freistoß an der Strafraumkante raus, den die eingewechselte Irini Ioannidou zum 3:3-Ausgleich (90.+1) versenkte - euphorischer Jubel bei der SGS. Es ging in die Verlängerung.

Abnutzungskampf führt zu Elfmeter-Krimi

Das Spiel wurde zum Abnutzungskampf, beide Teams gingen konditionell an ihre Grenzen. Wolfsburgs Claudia Neto traf in der 113. Spielminute noch den Innenpfosten.

Im anschließenden Elfmeterschießen behielt Wolfsburg die Oberhand: Torfrau Abt hielt die Elfmeter von Ioannidou und Nina Brüggemann, Harder verwandelte den entscheidenden Elfer für den VfL.