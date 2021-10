"Natürlich ist das speziell" , sagte Trainer Frank Kramer, "aber ich freue mich darauf." In Mainz erwartet Kramer ein "aggressives Team ", das sich vor allem durch sein starkes Umschaltspiel auszeichne. "Sie spielen unheimlich dynamisch und intensiv. Wir müssen bereit sein, da alles zu geben und das anzunehmen" , sagte der 49 Jahre alte Coach vor der Partie.

Kramer hat vier Stürmer zu Auswahl