Nachdem Preußen Münster am grünen Tisch gegen den VfL Wolfsburg, das in der Verlängerung unterlaubterweise einen sechsten Spielerwechsel vorgenommen hatte, im DFB -Pokal weitergekommen ist, hat der Viertligist erneut einen Bundesligisten zugelost bekommen. Münster trifft in der zweiten Runde, die am 26. und 27. Oktober stattfinden wird, auf Hertha BSC .

Ebenfalls zu Hause antreten darf der VfL Bochum. Der Bundesliga-Aufsteiger bekommt es mit Ligakonkurrent FC Augsburg zu tun. Der Ruhrpott-Rivale Borussia Dortmund bekam mit dem FC Ingolstadt eine Aufgabe zugelost, bei der die Kräfteverhältnisse sehr klar verteilt sind. Auch Bayer Leverkusen ist beim Heimspiel gegen den Karlsruher SC klarer Favorit.

Gladbach muss die größte Hürde nehmen

Borussia Mönchengladbach muss in der zweiten Runde gegen den FC Bayern München ran. Dieses Duell gab es schon am ersten Spieltag und endete 1:1. Seitdem hat Gladbach jedoch beide Ligaspiele verloren (0:4 in Leverkusen und 1:2 bei Union Berlin) und die Bayern beide gewonnen (3:2 gegen Köln und 5:0 gegen Hertha).

Der Lokalrivale des Rekordmeisters bekommt es ebenfalls mit einem NRW -Klub zu tun. Der FC Schalke 04 muss in der zweiten Runde beim TSV 1860 München antreten. Ebenfalls auswärts ran muss Fortuna Düsseldorf, das auf Zweitligakonkurrent Hannover 96 treffen wird. Zwei NRW-Bundesligisten müssen zu Erstligaduellen reisen: Arminia Bielefeld spielt bei Mainz 05 und der 1. FC Köln beim VfB Stuttgart.

red | Stand: 29.08.2021, 18:58